Teatro Armando Gonzaga completa 70 anos em 2024Divulgação / Funarj

Rio - Considerado um dos espaços culturais mais importantes da Zona Norte, o Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, foi reinaugurado após oito meses de obras. A construção, que é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), completa 70 anos em 2024.

Revitalizado pelo Governo do estado, o local ganhou rampas de acesso e banheiros para pessoas com deficiência, além de renovação na parte hidráulica e elétrica. Ele passou a contar também ganhou um acervo com livros e móveis que buscam preservar sua história.

A cerimônia de reinauguração ocorreu na última segunda-feira (26), com show do sambista Leandro Sapucahy, e contou com as presenças de Daniele Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, e Jackson Emerick, presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

Moradora de Marechal Hermes, a professora Raquel Calçada, de 48 anos, comemorou a volta do espaço. "Vinha muito com o meu pai. E, quando soube que havia fechado, fiquei triste. Agora estou feliz, pois reabriu totalmente reformado. Quero passar isso para a minha filha, pois a cultura é muito importante. Ela fica com a gente, ninguém tira. Só se absorve", diz ela.



Thaís Aquino, diretora do teatro, destacou a importância do espaço para convivência: "Que as pessoas entrem aqui e fiquem o dia inteiro, fazendo cursos. Que possam se apropriar desse espaço que é tão importante para Marechal Hermes e a cultura. Que o teatro seja a casa dessas pessoas e que conheçam a história dele, por onde já passaram grandes estrelas da nossa cultura."





História



O Teatro Armando Gonzaga, que fica na Avenida General Osvaldo Cordeiro de Frias, 511, foi inaugurado em 1954, com projeto do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, que também foi responsável pelo Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo. A elaboração paisagística teve assinatura de Burle Marx. As próximas atrações da programação são shows de Suel, Biafra, Kleiton & Kledir e Vitin, nos próximos dias 30 e 31 de agosto, respectivamente. Os ingressos podem ser comprados pela internet

Armando Gonzaga foi um dramaturgo e jornalista, conhecido por escrever comédias. Suas obras mais famosas são "Cala a Boca, Etelvina!" e "O Ministro do Supremo".