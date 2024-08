Ave apareceu no mar da praia do Arpoador, na Zona Sul, por volta das 7h desta quinta-feira (29) - Reprodução / @cafezinhoarpoador

Ave apareceu no mar da praia do Arpoador, na Zona Sul, por volta das 7h desta quinta-feira (29)Reprodução / @cafezinhoarpoador

Publicado 29/08/2024 13:07 | Atualizado 29/08/2024 14:54

Rio - Um 'visitante' apareceu de surpresa na praia do Arpoador, Zona Sul, na manhã desta quinta-feira (29). Um pinguim foi flagrado à beira do mar, por volta das 7h, próximo ao local onde ficam surfistas.

Um vídeo publicado em uma conta no Instagram mostra o momento em que a ave aparece nadando em direção à areia. Em seguida, o animal sai da água, se levanta e retorna ao mar, rumo ao alto-mar.

Veja o vídeo:

Pinguim é flagrado nadando na praia do Arpoador, Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (29).



Créditos: Reprodução / @cafezinhoarpoador pic.twitter.com/XhdblQmtZS — Jornal O Dia (@jornalodia) August 29, 2024

O registro do inusitado visitante foi feito pela influenciadora digital Andressa Cristina, de 30 anos. Ao DIA, ela disse que deu sorte de estar no lugar certo na hora certa.

"Foi sorte. Eu o vi chegando e corri para filmar", disse Andressa, que acorda cedo para vender café pelas ruas do Arpoador e aproveita para registrar o seu dia a dia.

Na rede social, internautas não resistiram à fofura da ave. "Que maneiro, um surfista visitante: o pinguim", comentou um usuário. "Que fofo", escreveu uma segunda pessoa.

Uma outra conta mostrou preocupação com a aparição do pinguim: "Tadinho. Se chegou até à praia, o pinguim não está bem", deduziu.

Pinguins no litoral fluminense

Um levantamento do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizado no início do mês, registrou a aparição de 749 pinguins no litoral fluminense entre maio e agosto deste ano.

Segundo especialistas, apesar de não ser um habitat natural dessas aves, é normal que os elas apareçam na orla do estado do Rio entre o outono e o inverno. Isso porque, todos os anos, os pinguins migram da região da Patagônia, na Argentina e no Chile, em busca de alimentos e águas mais quentes.

Ainda de acordo com especialistas, a presença desses animais nas praias, como no vídeo, se dá principalmente por pinguins mais jovens, que acabam se perdendo da corrente marítima.