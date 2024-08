Aldir Blanc morreu em 2020, vítima da covid-19 - Reprodução / Facebook

Publicado 29/08/2024 14:30 | Atualizado 29/08/2024 14:36

Rio - Familiares, amigos e fãs do compositor e escritor Aldir Blanc, morto em 2020, vão se reunir no dia 8 de setembro, a partir das 13h, para uma homenagem no monumento que leva o nome do artista, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O evento celebrará os 78 anos de nascimento do letrista.

A roda de samba, este ano nomeada como “Aldir 78”, contará com apresentações do cantor e compositor Moyseis Marques, dos cantores Pedro Paulo Malta e Alice Passos, além da roda do Bar Bip Bip, de Copacabana, e outros artistas independentes. O evento terá ainda barraquinhas de comidas e brinquedos para crianças.



Organizador da festa, o músico Tiago Prata, conhecido como Pratinha, destaca a importância da celebração: “Nosso objetivo é deixar a obra do Aldir perene, infinita. Que ela seja sempre reciclada, e que as pessoas que não conhecem, possam conhecer e perpetuar a obra como um todo.”



Mary Sá Freire, viúva do compositor, compartilha seu sentimento sobre a homenagem. “Esse vai ser o quinto aniversário sem ele, é muito doloroso a saudade. Eu fico feliz que estejam fazendo essa roda, lembrando da memória dele. Eu olho com muito carinho, agradecimento.”



Aldir, que completaria 78 anos no dia 2 de setembro, é coautor de clássicos da MPB, como “O Bêbado e o Equilibrista”, com João Bosco, e “Resposta ao Tempo”, com Cristovão Bastos, eternizadas respectivamente por Elis Regina e Nana Caymmi.



Além de letrista, destacou-se como cronista e colunista de jornais. Em 50 anos de atividade, escreveu 11 livros e foi autor de mais de 600 canções.

Memória eternizada



Inaugurado em maio de 2023, o local que vai receber a homenagem fica na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Marechal Trompowski, na região conhecida como Muda, bem perto da rua onde Aldir morava.

O espaço possui um monumento e um jardim dedicado ao artista, vítima da covid-19, aos 73 anos.

O evento contará com apoio da Subprefeitura da Grande Tijuca e de comerciantes da região.

*Reportagem da estagiária Thais Fraguas, sob supervisão de Raphael Perucci