Estação de tratamento de água do Guandu - Divulgação

Estação de tratamento de água do GuanduDivulgação

Publicado 01/09/2024 07:33

Rio - Devido à previsão de uma onda de calor intenso nas duas primeiras semanas de setembro, a Cedae adiou para o dia 24 de setembro a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu-Lameirão. O serviço, que exige o desligamento do sistema e a interrupção da produção de água, estava programado para a próxima quinta-feira (5).

No entanto, com a previsão de altas temperaturas - e, consequentemente, de aumento do consumo - a empresa decidiu pelo adiamento para minimizar o impacto sobre a população.

A decisão foi tomada pela Cedae, em conjunto com as concessionárias responsáveis pela distribuição de água na Região Metropolitana, a Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio) e os integrantes do Centro de Controle Operacional do sistema de Saneamento do Estado.