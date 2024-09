Trabalho do Corpo de Bombeiros após acidente com ônibus na Dutra - Reprodução / Redes Sociais

Trabalho do Corpo de Bombeiros após acidente com ônibus na DutraReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/09/2024 09:03 | Atualizado 01/09/2024 12:34

Rio - Um ônibus, que transportava romeiros vindos de Aparecida para o Rio, tombou na Via Dutra, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense, na noite deste sábado (31), deixando mais de 20 pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 21h50. Ainda não há, no entanto, informações sobre o que causou o acidente.



O veículo, da Auto Viação 1001, trazia um grupo de fiéis da Paróquia Santos Anjos, no Leblon, Zona Sul do Rio, que havia visitado o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. No sábado (31), o templo foi palco da 122° Romaria da Arquidiocese do Rio, recebendo cerca de 60 mil devotos de diversas igrejas do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus transportava 46 passageiros no momento em que tombou, na pista sentido Rio, pouco antes do pedágio, na agulha de entrada para a Rodovia Luiz Henrique Rezende Novaes (BR-465), antiga Estrada Rio-São Paulo.

Quartéis do Corpo de Bombeiros de Queimados, Nova Iguaçu, Seropédica e Paracambi foram acionados. De acordo com a corporação, 21 pessoas tiveram ferimentos leves. Outras estavam com ferimentos moderados.

Do total de vítimas, 20 foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse. De acordo com a unidade, todos os pacientes apresentaram ferimentos leves, passaram por exames e receberam alta.

Outras quatro pessoas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Seropédica. O atual estado de saúde delas ainda não foi informado.



Devido ao acidente, o trecho da rodovia ficou interditado por cerca de seis horas. A liberação só ocorreu às 3h45 deste domingo (1º), após a retirada do veículo.

Em nota, a Arquidiocese do Rio informou o padre Thiago Azevedo, pároco da igreja Santos Anjos, e o cardeal-arcebispo Dom Orani Tempesta, acompanharam o atendimento às vítimas e prestaram toda a assistência necessária.

"Felizmente, por graça de Deus e pela intercessão dos Santos Anjos, não houve vítimas fatais ou graves. Os passageiros envolvidos no acidente apresentaram ferimentos leves, sendo examinados, avaliados pelas equipes médicas de especialistas da emergência e recebendo alta com orientações", disse a Arquidiocese;

O DIA ainda tenta contato com a assessoria da empresa de ônibus. O espaço está aberto para manifestação.