O carro ficou completamente destruído após acidente na Gávea - Reprodução/Bom dia RJ

Publicado 02/09/2024 07:01 | Atualizado 02/09/2024 08:58

Rio - Dois homens morreram após um carro colidir em uma palmeira na Rua Mário Ribeiro, no Leblon, na Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (2). Outros dois feridos foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto, na mesma região.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 4h58. Breno Carvalho de Sena, 25 anos, e Igor Jacques Lima da Rocha, de 34, morreram ainda no local. Já Brendo Anerlino, 26 anos, foi socorrido com ferimentos moderados, enquanto Fagner Ribeiro teve ferimentos leves.

Images mostram que o carro ficou completamente destruído após o acidente. O teto e portas chegaram a ser arrancadas. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade quando perdeu o controle.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a colisão ocorreu no sentido Lagoa Rodrigo de Freitas, na altura da Avenida Borges de Medeiros, em frente a sede do Flamengo.