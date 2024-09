Sumaúma representada por Paulo Orlindo - Divulgação /

Publicado 02/09/2024 14:14

Rio - A Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico (ENBT) vai lançar, a partir da próxima quarta-feira (04), uma exposição com ilustrações de artistas botânicos, que são ou foram alunos do espaço. No total serão expostas 35 obras e também trabalhos dos professores Paulo Ormindo e Malena Barreto.

"As ilustrações botânicas são documentos visuais que unem arte e ciência, produzindo obras que servem como registros e divulgação das espécies reproduzidas e contribuindo, desse modo, para conscientização de preservação do meio ambiente. Os desenhos e pinturas de folhas, flores e frutos são admirados pela sua beleza e pela precisão de detalhes que revelam as riquezas da natureza vegetal", diz Paulo Ormindo.

A ENBT desde 2002 oferece cursos de extensão em ilustração botânica, para estudantes de Biologia e Belas Artes, arquitetos, paisagistas e designers. A ideia é ajudar a formar ilustradores.

A mostra vai estar disponível até o dia 7 e depois dos dias 16 a 28 de setembro, de segunda a sábado, das 9h às 16h. O colégio fica na Rua Pacheco Leão, 2040, no Horto.