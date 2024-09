Eduardo Paes (PSD) posta vídeo repudiando agressão sofrida por Leonel de Esquerda (PT) - Reprodução / @eduardopaes

Publicado 02/09/2024 13:36 | Atualizado 02/09/2024 13:47

Rio - O prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) se manifestou sobre o episódio de agressão do candidato a prefeito e deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) a Leonel de Esquerda (PT) , que disputa uma vaga à Câmara Municipal nessas eleições. O caso aconteceu neste domingo (1º), durante uma panfletagem do candidato a vereador na Praça Varnhagen, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Na manhã desta segunda-feira (2), Paes visitou Leonel no hospital onde ele está internado, o Glória D'Or, no Centro do Rio. Após o encontro, o prefeito do Rio publicou um vídeo em sua conta no Instagram repudiando o que ele considerou como uma violência política.

"A mensagem que quero passar aqui é que a violência política não leva a lugar nenhum. A gente pode discordar, não vai pensar todo mundo igual. Um vai ser de direita, outro de esquerda. Um vai achar isso, outro vai achar aquilo. Mas nós temos que manter isso no campo do argumento. Violência política é algo intolerável. É inaceitável que a gente passe do campo do debate para a violência. Espero que as consequências para quem comete isso sejam mais duras", disse.

O Partido Social Democrático (PSD), ao qual pertence Eduardo Paes e que é coligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) na aliança 'É o Rio seguindo em frente', também se manifestou sobre o episódio.

Em nota, o partido se solidarizou com a situação de saúde de Leonel e repudiou a agressão sofrida por ele. No texto, o PSD ainda cobrou providências das autoridades diante da violência política e considerou o episódio como uma "afronta à democracia brasileira e um ataque ao processo eleitoral."

Relembre o caso

O candidato a vereador Leonel Querino da Silva Neto, conhecido como Leonel de Esquerda (PT), foi agredido por Rodrigo Amorim (União Brasil) enquanto realizava uma campanha eleitoral na Praça Varnhagen, na Tijuca, por volta das 11h.

Segundo a assessoria de Leonel, o candidato teria recebido chutes e socos de Amorim e seus seguranças. O candidato a vereador sofreu fraturas na face e hematomas.

Em contato com O DIA, a equipe de Rodrigo informou que o deputado estadual e candidato à prefeitura do Rio estava tinha ido almoçar com a mulher e o irmão, o vereador Rogério Amorim (PL), quando Leonel o provocou e realizou ofensas a sua família e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda de acordo com sua assessoria, Leonel estava com um contorno suspeito na cintura e Rodrigo achou que era uma faca. Houve conflito e o deputado teria agido em defesa própria.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.