Entregador de aplicativo é assaltado enquanto aguarda cliente no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Entregador de aplicativo é assaltado enquanto aguarda cliente no Recreio dos BandeirantesReprodução

Publicado 02/09/2024 12:16

Rio - Um motoboy que teve a moto roubada na Rua Almirante Ary Rangel, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, está pedindo ajuda para recuperar o veículo, que é seu equipamento de trabalho. O crime aconteceu no último sábado (31) enquanto ele aguardava um cliente para realizar uma entrega.

A ação, que durou menos de um minuto, foi registrada por câmeras de segurança e mostra o suspeito anunciando o assalto. A vítima relatou que foi ameaçada com uma arma de fogo enquanto entregava a chave da moto, uma Titan 160, cinza, além do celular e o capacete.

Pelas redes sociais, o entregador e a esposa, que é confeiteira, pedem ajuda para encontrar a moto da placa SRO3A65, que é uma das fontes de renda deles. Oferecendo recompensa pelo veículo, o casal compartilhou o número para contato e conta que já recebeu inúmeros trotes sobre a localização e até valor pelo resgate.

fotogaleria

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes. Procurada para mais informações, a Polícia Civil informou que segue com as investigações para identificar o autor do crime.