Árvore cai e atinge veículos na Avenida das AméricasRenan Areias/Agência O DIA

Publicado 02/09/2024 12:41 | Atualizado 02/09/2024 14:02

Rio - Uma árvore caiu e atingiu um carro e um caminhão que passavam pela Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 10h40 na altura do BRT Pedra de Itaúna e equipes ainda estão no local. À princípio, segundo testemunhas, apenas o motorista do caminhão se feriu levemente.

Imagens mostram que o caminhão ficou com a cabine completamente destruída. A árvore, de grande porte, está sendo removida pelos militares.



Segundo o Centro de Operações Rio, a pista lateral do sentido São Conrado chegou a ser interditada no trecho, com desvio para pista central, mas foi parcialmente liberada por volta de 12h. Duas faixas da via ainda seguem fechadas. Equipes da Cet-Rio e da Comlurb também atuam na região.