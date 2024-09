Vistoria - Reprodução/Rede social

Publicado 02/09/2024 15:25

Rio - Durante o mês de setembro, o Detran.RJ oferece o serviço de vistoria itinerante de veículos nos municípios de São Fidélis, Areal, Iguaba Grande, Sapucaia e Italva. O objetivo da ação é levar a inspeção de veículos para cidades que não têm uma unidade de vistoria ou que estão com postos fechados.

Durante a ação, também serão oferecidos serviços de transferência de propriedade, jurisdição e município, alteração de características. Além disso, os clientes poderão fazer a inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor e de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

Para realizar os serviços, é necessário agendar o atendimento pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042. As vagas já estão disponíveis. O usuário precisa ter pago o Duda correspondente ao serviço desejado. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco.

Endereço e horários dos atendimentos

Em São Fidélis, no Norte Fluminense, a ação acontecerá no dia 3 de setembro, das 8h às 14h30, na Rua Voluntários da Pátria, 284, no Centro, em frente à Secretaria de Transporte.

Em Areal, região Centro-Sul Fluminense, a vistoria ocorrerá no dia 5 de setembro, das 10h às 14h30, no antigo DNER, que fica próximo à Ponte de Cimento, na Estrada União e Indústria, Km 36.

Em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, a ação está marcada para o dia 10 de setembro, das 10h às 14h30, na Rua Capitão Jorge Soares, s/n, Estação, no estacionamento da Secretaria de Saúde.

Em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense, a vistoria itinerante será no dia 12 de setembro, das 10h às 14h30, na Estação Ferroviária, que fica na Rua Marechal Floriano, 182, no Centro.

Em Italva, no Noroeste Fluminense, a vistoria itinerante será no dia 17 de setembro, das 8h às 14h30, no Galpão do Iterj, que fica na Rua Aristides Gonçalves de Souza, s/n, no bairro São Caetano.