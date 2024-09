Mulher com criança no colo foge de assalto a carros em Caxias - Reprodução / Redes Sociais

Mulher com criança no colo foge de assalto a carros em CaxiasReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/09/2024 09:21

Rio - Um grupo de criminosos realizou um arrastão em uma rua próxima à comunidade Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma mulher que carregava uma criança no colo conseguiu escapar da ação dos bandidos, que aconteceu na tarde deste sábado (31).

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento do assalto na Rua Evaristo da Veiga, no bairro de Parque Duque. Por volta das 13h53, os criminosos, que estavam fortemente armados, chegaram em um veículo e fecharam um carro branco, iniciando o roubo.

Durante a abordagem, uma mulher precisou sair às pressas do carro abordado pelos bandidos. Ela segurava uma criança no colo e, apesar do susto, conseguiu se abrigar dentro de um condomínio.

Na sequência, os criminosos ainda abordaram um motociclista e roubaram um segundo veículo antes de fugirem. Toda a ação durou cerca de dois minutos.

Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 15ºBPM (Duque de Caxias) realiza o planejamento operacional através da análise da mancha criminal da região e das informações de inteligência.

A PM reforça, ainda, tem intensificado as abordagens policiais, através do Regime Adicional de Serviço (RAS), e que vem cumprindo roteiros ostensivos definidos estrategicamente.