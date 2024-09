Agentes encontraram conteúdo no celular do homem e apreenderam outros aparelhos eletrônicos - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 04/09/2024 10:19 | Atualizado 04/09/2024 10:23

Rio - Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (4), por armazenar imagens de abuso sexual infantil. A Operação Vulturino II cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Campos dos Goytacazes. A ação foi realizada por agentes da Delegacia da Polícia Federal em Macaé.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após uma notícia-crime recebida pela delegacia, sobre uma sala de bate-papo em uma plataforma virtual, que era usada para compartilhamento de imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Os agentes conseguiram identificar o responsável pela criação do espaço online, alvo da operação desta quarta-feira. Na casa do homem, as equipes localizaram vídeos e fotos com conteúdo de abuso sexual infantil armanezados no celular, o que levou à prisão em flagrante.

Além do aparelho, também foram apreendidos um notebook, HD do computador, três Pen Drives e dois cartões de memória, que vão passar por perícia técnica criminal. O investigado vai responder por armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Desde janeiro deste ano, o crime passou a ser considerado hediondo e inafiançável.