Passageiros terão acesso gratuito aos meios de transporte municipaisArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/09/2024 10:20

Rio - Ônibus, BRT e VLT terão tarifa gratuita nos dias das eleições municipais no Rio. A medida suspende a cobrança nos dias 6 e 27 de outubro, no primeiro e segundo turno. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (4) no Diário Oficial.

No texto, ainda ficou estabelecido que a tarifa zero será aplicada nos modais entre às 6h e às 20h em toda a cidade do Rio. Os passageiros deverão subir pela porta dianteira e o motorista fará a liberação da catraca.

Além disso, a prefeitura vai arcar com a remuneração das concessionárias responsáveis pelo transporte, com valor de R$8,93 por quilômetro percorrido.