Moradores de São Conrado encontram Arara-Azul debilitada em árvore Reprodução TV Globo

Publicado 04/09/2024 10:08 | Atualizado 04/09/2024 10:13

Rio - Uma Arara-Azul, espécie brasileira considerada em extinção, foi encontrada em uma árvore por moradores de São Conrado, Zona Sul. A ave aparenta estar ferida, mal se mexe e não voa desde domingo (01).



Moradores que acompanham o caso, temem pela vida da arara e já acionaram órgãos responsáveis pelo recolhimento do animal silvestre, mas, até o momento, ainda não compareceram ao local.





Arara Azul



A Arara-Azul é uma espécie nativa do Brasil conhecida por suas cores vibrantes e seu tamanho, elas podem medir até 1 metro de comprimento e ter uma envergadura de aproximadamente 1,2 metros.



Existem duas principais espécies: a Arara-Azul-Grande, encontrada no Pantanal e no Cerrado, e a Arara-Azul-de-Lear, que habita a caatinga na Bahia.



Essas espécies são consideradas ameaçadas de extinção devido à perda de habitat e tráfico ilegal.