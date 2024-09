Incêndio atingiu espaço onde funcionava o Canecão, em Botafogo, na Zona Sul - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/09/2024 09:45 | Atualizado 04/09/2024 11:18

Rio - Um incêndio atingiu, na manhã desta quarta-feira (4), o espaço onde funcionava a tradicional casa de shows Canecão, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado às 8h58 para conter as chamas, que foram controladas por volta das 9h50. Ainda não há informações sobre a causa do fogo. De acordo com a corporação, não há vítimas do incidente.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo e a fumaça se espalhando.

O Canecão, fechado em 2010, pertence à UFRJ, e passa por um processo de revitalização.

Reinauguração do espaço é prevista para 2026

O Canecão, icônica casa de shows da cidade, localizado entre as avenidas Venceslau Braz e Lauro Sodré, ao lado do Shopping RioSul, estava fechado desde 2010. Mas, em junho de 2023, a UFRJ, dona do espaço, promoveu um leilão para selecionar a proposta mais vantajosa para uma nova concessão. O consórcio vencedor foi o Bônus Klefer, constituído pelas empresas Bônus Track e Klefer Produções, que compraram o terreno por R$ 4,35 milhões. O período de concessão do espaço é de 30 anos.



Conforme acordado no contrato assinado entre as partes, em contrapartida à UFRJ, o consórcio irá construir um Centro Acadêmico com 80 salas de aula (com capacidade para 4.170 estudantes) no campus Praia Vermelha, além de um restaurante universitário com capacidade para até 2.500 refeições ao dia. A instituição também terá datas para uso nos espaços do Complexo Cultural Canecão (como Espaço Cultural, Grande Sala e Espaço de Exposições), além de benefícios acadêmicos para os estudantes.



O Bônus Kefler precisará fazer intervenções que chegam ao investimento de R$ 137,7 milhões em todo o projeto, sendo R$ 53,7 milhões nas instalações acadêmicas e R$ 84 milhões na parte cultural. As empresas prometem preservar a história do Canecão, enquanto reconstrói o espaço, para atender às expectativas do público e da universidade. A reinauguração está prevista para 2026.

Em maio deste ano, quando a UFRJ divulgou detalhes do projeto de reconstrução do Canecão, o reitor Roberto Medronho afirmou que a equipe está entusiasmada. "É um projeto robusto, consistente. Para nós, é uma honra estarmos neste momento em uma iniciativa como essa, o Canecão faz parte da história da música brasileira, da história da cultura do nosso país. Através de um acordo de concessão com o consórcio, estamos fazendo com que uma de nossas missões seja dada à sociedade, que é o acesso à cultura, às artes".

Sobre as novas construções na universidade, Medonho afirmou: "Serão benefícios fantásticos para os nossos alunos, especialmente para os mais vulneráveis. Teremos um grande pavilhão de aulas, pilotis para interação dos estudantes, novas salas de aula de altíssimo nível, além da construção de um restaurante universitário no Campus, que era uma reivindicação antiga dos alunos e dos funcionários".

Palco histórico



O Canecão foi inaugurado em junho de 1967 como uma cervejaria, pelo empresário Mário Priolli. A mudança para casa de espetáculos veio dois anos depois, com o show da cantora Maysa, dirigido por Bibi Ferreira. De lá pra cá, estabeleceu-se uma briga judicial de quase 40 anos entre o empresário e a UFRJ, que recebeu o terrenos da União nos anos 1960 e alegava o não pagamento do aluguel por parte de Priolli.



Em 2010, a Universidade conseguiu a reintegração de posse do espaço. O Canecão chegou a ser cedido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas, sem recursos para promover sua reforma, acabou retornando para a UFRJ.



Pelos palcos do Canecão, já passaram artistas nacionais e internacionais como Maysa, Tom Jobim, Toquinho, Vinícius de Moraes e Elza Soares. Uma das grandes histórias envolve o cantor Elymar Santos, que vendeu seu apartamento e carro para conseguir alugar o espaço e se apresentar. Além disso, grandes nomes do rock nacional nos anos de 1980 fizeram shows memoráveis, como Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii e Barão Vermelho.