Bombeiros combatem incêndio em depósito na São Francisco Xavier Reprodução / COR

Publicado 05/09/2024 08:15 | Atualizado 05/09/2024 12:28

Rio - Um incêndio atinge, na manhã desta quinta-feira (5), um depósito na Rua São Francisco Xavier, altura da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Segundo o Centro de Operações (COR), três faixas da via sentido Méier ficaram interditadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h33 para combater as chamas, na altura do número 736. O fogo foi controlado por volta das 7h, mas as equipes dos quartéis de Vila Isabel, São Cristóvão, Grajaú e Benfica continuaram atuando no rescaldo até às 11h30.

O trânsito já foi regularizado no trecho. Não há informações sobre feridos.