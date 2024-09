Número de baleados aumentou em 2024 comparado a 2023 - Divulgação

Número de baleados aumentou em 2024 comparado a 2023Divulgação

Publicado 05/09/2024 12:24 | Atualizado 05/09/2024 12:59

Rio - A Região Metropolitana do Rio registrou aumento de pessoas baleadas em assaltos em agosto, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Ao todo, 31 pessoas foram atingidas por tiros em roubos no Rio de Janeiro (oito morreram e 23 ficaram feridas). Esse número também indica um aumento em relação a 2023, quando o mês registrou seis baleados (dois mortos e quatro feridos). Até setembro de 2024, 148 pessoas ficaram feridas ou morreram em assaltos.

Na visão do especialista em segurança pública, José Ricardo Bandeira, esse aumento tem relação com alguns fatores, como o aumento no uso de armas de fogo no Brasil, especialmente em áreas com alta taxa de criminalidade.



"A sensação de insegurança na Região Metropolitana pode levar vítimas e criminosos a reagirem de forma mais violenta em assalto. É possível que haja uma mudança no modus operandi de grupos criminosos, com uma maior disposição para o uso da violência em assaltos. Isso pode estar relacionado a diversos fatores, como a disputa por território, e a busca por lucros mais rápidos. Há também falta de efetividade em políticas de segurança pública e menor contingente da Polícia Militar, impedindo um policiamento ostensivo também pode contribuir para o aumento da violência", diz Bandeira.

Ainda de acordo com o relatório do Instituto, a Região Metropolitana registrou 209 trocas de tiros durante o mês de agosto de 2024. Para efeito de comparação, em agosto de 2023 o número foi de 153. Os municípios mais atingidos foram:



Rio de Janeiro - 125 tiroteios, 31 mortos e 43 feridos



São Gonçalo - 19 tiroteios, 5 mortos e 10 feridos



Nova Iguaçu - 14 tiroteios, 8 mortos e 2 feridos



São João de Meriti - 14 tiroteios, 4 mortos e 11 feridos



Mesquita - 9 tiroteios, 7 mortos e 1 ferido



Regiões



Zona Norte (Capital): 89 tiroteios, 22 mortos e 27 feridos



Baixada Fluminense: 55 tiroteios, 29 mortos e 20 feridos



Leste Metropolitano: 29 tiroteios, 8 mortos e 15 feridos



Zona Oeste (Capital): 28 tiroteios, 8 mortos e 14 feridos



Centro (Capital): 5 tiroteios, 1 morto e 1 ferido



Zona Sul (Capital): 3 tiroteios e 1 ferido

Incluindo o acumulado de todo o 2024, o ano registrou uma queda de 17% em relação a 2023. Entre janeiro e agosto ocorreram 1.774 trocas de tiros (631 em ações policiais), enquanto em 2023 esse número chegou a 2.144 (797 em operações policiais).