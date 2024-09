Drogas, armas e munições apreendidas com o homem - Divulgação/PF

Publicado 05/09/2024 12:54 | Atualizado 05/09/2024 13:24

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quinta-feira (5), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, transportando 11 kg de skunk, 3 kg de crack, três pistolas e três caixas de munição de 9 milímetros.



A ação foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Ele foi preso em flagrante na RJ-140.



Durante a abordagem, os policiais encontraram as drogas, já preparadas para o consumo, na mala do carro, enquanto as pistolas e as munições estavam no porta luvas do veículo. A droga vinha da Zona Norte do Rio e tinha como destino final uma comunidade de Cabo Frio, onde seria distribuída.

O preso foi encaminhado ao Posto da Polícia Federal em Cabo Frio e, após os procedimentos, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



O criminoso vai responder pelo crime de tráfico de drogas, de armas e adulteração de chassi, com pena máxima somada de 30 anos de prisão, além de multa.