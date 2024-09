Sexta-feira (7) será de chuva na cidade, mas tempo já volta a esquentar no fim de semana - Renan Areias / Arquivo O Dia

Publicado 05/09/2024 12:53 | Atualizado 05/09/2024 13:42

Rio - Após alguns dias de tempo firme e calor, a sexta-feira (6) será de chuva fraca e tempo cinza durante a manhã na cidade do Rio, conforme aponta a previsão do Alerta Rio. No entanto, em razão de uma nova mudança climática, o calor e o céu azul já voltam a prevalecer na cidade durante o fim de semana.

A cidade do Rio teve mais um dia quente nesta quinta-feira (5), com máxima de 35°C, mínima de 17°C, e nebulosidade variada. O Alerta Rio registrou rajadas de ventos fortes, a 55km/h, na Base Aérea de Santa Cruz, na Zona Oeste.

O tempo muda a partir da madrugada de sexta, com previsão de chuva fraca em pontos isolados da cidade, além de ventos fortes. O dia vai amanhecer com o céu encoberto, e a chuva deve cair até o início da tarde. O órgão prevê uma queda de 11°C na máxima, que deve ficar em 24°C, com mínima de 17°C.

Mesmo com o declínio na sexta, o sábado (7) já deve amanhecer com céu claro e temperaturas mais altas, com máxima prevista de 31°C. A mínima segue em 17°C. Será um dia de ventos fracos a moderado, sem previsão de chuva.

No domingo (8), ainda de acordo com o Alerta Rio, a temperatura vai subir ainda mais. A máxima será de 34°C, com mínima de 17°C. A previsão aponta que a umidade relativa do ar será baixa, com os ventos variando de fracos a moderados.

A semana também deve começar com calor e céu claro. A máxima prevista para a segunda-feira (9) é de 35°C, enquanto a mínima segue em 17°C.

Essas temperaturas mais quentes trazem um alerta para os cariocas, que devem manter os cuidados adicionais com a hidratação e proteção contra o calor intenso.