Criminoso entrou armado, rendeu uma funcionária e levou R$ 106 mil - Reprodução / Arquivo Pessoal

Criminoso entrou armado, rendeu uma funcionária e levou R$ 106 milReprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 05/09/2024 11:57 | Atualizado 05/09/2024 14:09

Rio - Câmeras de segurança flagraram o momento em que um criminoso, ainda não identificado, entra em uma casa lotérica no Centro do Rio, nesta quinta-feira (5), rende os funcionários e leva R$ 106 mil. O estabelecimento, na Rua da Relação, fica em frente à Secretaria de Estado de Polícia Civil e a 100 metros da 5ª DP (Mem de Sá).



No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, de camisa branca e boné, entra armado na cabine da lotérica acompanhado de uma funcionária. Assustada, a mulher fica com as mãos para cima enquanto ele coloca o dinheiro dentro de uma mochila. Em seguida, o criminoso deixa o local. A ação aconteceu às 6h30 e durou cerca de três minutos.

Veja o vídeo:





De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). Segundo a corporação, imagens estão sendo analisadas para identificar o autor do crime e diligencias estão em andamento para apurar todos os fatos.