Criminoso furtou prédio na Rua Teodoro da Silva quatro vezesReprodução

Publicado 05/09/2024 11:03 | Atualizado 05/09/2024 13:24

Rio - Moradores de um prédio em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, vivem com a sensação de insegurança, após sofrerem quatro furtos cometidos pelo mesmo criminoso. Os casos aconteceram na Rua Teodoro da Silva, nos meses de janeiro, março, julho e na madrugada da última segunda-feira (2), e o bandido roubou portões de alumínio do imóvel, bem como portas dos armários de serviço e de proteção de hidrômetros e medidores de gás. O prejuízo para os condôminos é estimado em R$ 25 mil.

A secretária Inês Campos, de 60 anos, conta que o primeiro caso aconteceu quando o criminoso conseguiu invadir o terraço do seu apartamento, ao escalar utilizando pó de magnésio. Ela relata que o bandido tentou entrar no imóvel pelo quarto da filha dela, mas não conseguiu, e levou um aparelho de som, usado para o trabalho do marido da vítima. O homem fugiu com uma escada de serviço, por uma vila ao lado.

"Eu moro aqui há 20 anos e isso nunca tinha acontecido. Sempre dormi com o terraço aberto (...) Eu fiquei em estado de choque, não consegui nem pensar, foi uma coisa tão absurda. Todo o prédio ficou abismado, em pânico", desabafou. Ainda segundo Inês, desde então, a família não deixa mais a porta do terraço aberta e instalou concertinas para evitar novas invasões.

Nos outros casos, o bandido desmontou e levou os dois portões de entrada do prédio e os moradores precisaram colocar uma terceira porta, dessa vez de vidro, que é trancada todos os dias em um determinado horário, para reforçar a segurança. A moradora disse ainda que, somente o portão de entrada precisou ser recolocado três vezes. "Todo mês tem um valor no condomínio mais alto, devido a tudo que ele rouba", disse a secretária.

Inês relata também que o bandido não invadiu somente a entrada e passou a circular pelo prédio para cometer outros furtos. Em uma ocasião, chegou a se pendurar no monitor das câmeras de segurança para arrancá-lo, mas não conseguiu tirar o equipamento do lugar. No último furto, as câmeras registraram o momento que o homem consegue abrir os portões. Confira abaixo. A secretária afirma que apesar dos casos terem sido registrados na delegacia do bairro, não houve reforço no policiamento da região.



"A gente dorme em pânico, o quarto da minha filha fica na parte de cima e ela não consegue mais dormir sozinha. Criamos um grupo no prédio para quando escutar um barulho, um avisar ao outro, está nesse nível. Ninguém está tendo tranquilidade. Embaixo moram idosos, a senhora nem consegue mais ficar sozinha. Ninguém está tendo sossego, qualquer barulhinho, todo mundo entra em pânico. Perdemos a tranquilidade, a paz", lamentou a moradora. "Não tem policiamento, não tem Segurança Presente, a Rua Teodoro da Silva está abandonada", completou.

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 20ª DP (Vila Isabel). "Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime". Procurada, a Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o caso.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), nos primeiros sete meses deste ano, a área da 20ª DP (Vila Isabel) registrou 1.195 furtos, sendo 177 somente em julho. Houve aumento de 9% no comparativo com o mesmo mês de 2023, quando ocorreram 162. Já os roubos cresceram 78% na comparação do período, com 114 em 2024 e 64 em 2023. Somente até julho deste ano, foram 744 casos.

Na área de atuação do 6º BPM (Tijuca), que realiza policiamento no bairro de Vila Isabel e outros da Grande Tijuca, os ISP aponta que ocorreram 5.574 furtos entre janeiro e julho, dos quais 746 somente em julho, representando um aumento de 17% no comparativo com o mesmo período de 2023, que teve 639. Os roubos também cresceram 60%, com 402 casos em julho de 2024 e 252 no mesmo mês de 2023. Nos primeiros sete meses deste ano, foram 2.926 ocorrências.