Vítima estava lúcida quando foi socorridaReprodução

Publicado 05/09/2024 10:30 | Atualizado 05/09/2024 12:56

Rio - O operário Wendryl Silva, de 32 anos, que trabalha com corte e dobra de aço, teve um vergalhão atravessado na cabeça enquanto cortava o material na manhã desta quarta-feira (4) em Codin, Campos, Norte Fluminense. Wendryl estava lúcido quando foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral Ferreira Machado com ferimento subcutâneo na testa.



O homem passou por cirurgia, está estável e segue em observação na Unidade de Decisão Médica. Segundo informações, Wendryl usava todos os equipamentos de proteção recomendados na hora do acidente.



Caso semelhante







Vitor sofreu fraturas e contusão cerebral e precisou ser levado de helicóptero para uma unidade de saúde da Baixada Fluminense. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico de retirada da estaca de madeira, drenagem de hematoma cerebral e redução de afundamento em região frontal de crânio. Em julho deste ano, um jovem de 28 anos sofreu um acidente parecido em Mangaratiba, na Costa Verde. Vitor Soares do Nascimento ficou com uma estaca cravada no crânio ao ser atingido por pedaço de madeira que caiu de telhado. Vitor sofreu fraturas e contusão cerebral e precisou ser levado de helicóptero para uma unidade de saúde da Baixada Fluminense. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico de retirada da estaca de madeira, drenagem de hematoma cerebral e redução de afundamento em região frontal de crânio.

*Reportagem de Thais Fraguas, sob supervisão de Thiago Antunes