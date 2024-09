O caso ocorreu na Rua Comendador Guerra, na Pavuna - Google Street View

Publicado 06/09/2024 08:54 | Atualizado 06/09/2024 09:12

Rio - Larissa de Paula Santana de Freitas, 23 anos, morreu baleada em uma tentativa de assalto na Rua Comendador Guerra, na Pavuna, Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (6). Larissa estava no banco do carona de um veículo, em um posto de gasolina, quando foi atingida.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para um homicídio. No local, o motorista informou que criminosos atiraram contra o automóvel.

Ainda de acordo com a corporação, a área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O policiamento foi reforçado na região.



Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Larissa.