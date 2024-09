Agressor foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde ficou preso pelo crime de lesão corporal - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 08/09/2024 10:02 | Atualizado 08/09/2024 10:04

Rio - Um homem foi preso em flagrante após agredir a ex-companheira com tapas e socos em Copacabana, Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado (7). Segundo informações da Guarda Municipal do Rio (GM), a vítima possui medida protetiva contra o agressor, mas o casal tentava uma reconciliação.

Ainda de acordo com a corporação, equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) realizavam patrulhamento na Avenida Atlântica quando avistaram o homem, de 39 anos, agredindo a mulher, de 31.

Os agentes se aproximaram e conseguiram imobilizar o rapaz. Em seguida, ele foi detido e encaminhado à 12ª DP (Copacabana).

Ele ficou preso na delegacia e vai responder pelo crime de lesão corporal, conforme artigo 129 da Lei Maria da Penha. Nenhum dos envolvidos teve a identidade revelada.