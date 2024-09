Campanha acontece na mesma data do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio - Divulgação

Publicado 08/09/2024 12:19

Rio - O Instituto Vital Brazil (IVB) realizará, na terça-feira (10), a 11ª Campanha de Doação de Sangue. O evento aberto ao público acontecerá no Grêmio Recreativo da instituição, localizado na Rua Maestro José Botelho, no bairro Vital Brazil, em Niterói. De acordo com o IVB, a iniciativa é uma tradição local crucial para atender a demanda de pacientes, além de garantir o abastecimento dos bancos de sangue da região.

A campanha coincide com o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, celebrado no dia 10 de setembro. O mês também é marcado pelas campanhas de conscientização sobre a importância da saúde mental.

Anderson Mattos, vice-presidente do Instituto Vital Brazil, destacou a relevância do evento e sua conexão com o Setembro Amarelo. "A doação de sangue é um gesto que salva vidas e, ao realizarmos nossa campanha no mesmo período em que se promove a prevenção do suicídio, queremos enfatizar que o cuidado com a saúde e o apoio àqueles que enfrentam dificuldades emocionais são igualmente importantes. É uma oportunidade para a comunidade se unir em torno de um objetivo comum, mostrando que a solidariedade e o cuidado com o próximo são fundamentais para uma sociedade mais saudável e consciente", enfatizou.

Para participar da campanha, é necessário apresentar um documento oficial com foto e cumprir os requisitos básicos de saúde determinados pelas Normas Técnicas do Ministério da Saúde. Outras dúvidas podem ser sanadas no site do Hemorio ou durante a entrevista antes da doação.

O evento contará com uma estrutura voltada para receber os doadores, seguindo os procedimentos com padrões de qualidade. Além da coleta de sangue, a equipe do IVB estará disponível para fornecer informações sobre a importância da doação e orientações sobre como ajudar aqueles que podem estar passando por momentos difíceis.