Vacinação contra variante XBB da covid-19 no Super Centro de Vacinação de Botafogo - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Vacinação contra variante XBB da covid-19 no Super Centro de Vacinação de BotafogoPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 08/09/2024 13:00

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) retomou, no fim de agosto, a divulgação da situação da covid-19 após três semanas consecutivas de aumento gradual nos indicadores da taxa de positividade, nos atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e no número de solicitações de internação.



Embora uma nova variante não tenha sido identificada, a SES reforça as medidas de prevenção e controle da doença, como a vacinação, e esclarece dúvidas sobre a estratégia de vacinação em vigor contra a Covid-19, lembrando que a vacinação é fundamental para prevenir a disseminação da doença.



Qual é a vacina disponível contra a covid-19 e quem deve se vacinar?



A vacina monovalente XBB, atualizada para a subvariante Ômicron XBB 1.5, está disponível no Rio desde maio. O Ministério da Saúde incluiu a vacina no Programa Nacional de Imunizações para crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 30 dias. A XBB também é recomendada para grupos prioritários, incluindo pessoas com 60 anos ou mais, residentes em instituições de longa permanência, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, comorbidades, privadas de liberdade (a partir dos 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.



Quem não tomou nenhuma dose das vacinas anteriores deve ser imunizado com a XBB?



Sim. Para a população sem vacinação prévia, a XBB deve ser administrada da seguinte forma:



Crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias: duas doses, com a segunda dose administrada quatro semanas após a primeira.

A partir de 5 anos (grupo prioritário): uma dose.

Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses: três doses, com a segunda dose administrada quatro semanas após a primeira e a terceira dose oito semanas após a segunda.

A população que tomou as vacinas anteriores contra a covid-19 pode tomar a XBB? Quais são os intervalos?



Sim. As orientações são:



Crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias, já vacinadas com três doses de outras vacinas contra a Covid-19, devem tomar uma dose da XBB após um intervalo mínimo de 3 meses da última dose anterior.

Pessoas a partir de 5 anos dos grupos prioritários devem tomar uma dose anual da XBB, após um intervalo mínimo de 3 meses da última dose de outras vacinas.

Pessoas imunocomprometidas a partir dos 5 anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais devem receber duas doses da XBB, com intervalo de seis meses entre elas.

Como está a cobertura vacinal da Covid-19 e quantas doses da XBB o estado do Rio recebeu do Ministério da Saúde?



A SES recebeu do Ministério da Saúde 929.220 doses da vacina XBB, sendo 652.100 doses em frascos multidoses (2,5 ml cada, com 5 doses de 0,25 ml) e 277.120 doses em seringas preenchidas com 0,5 ml. Para pessoas de até 11 anos e 11 meses e 29 dias, a indicação é utilizar 0,25 ml, e para pessoas a partir de 12 anos, 0,5 ml. Portanto, os frascos podem ser utilizados para todas as idades, mas as seringas são apenas para pessoas acima de 12 anos. Até 7 de setembro, foram aplicadas 427.864 doses do imunizante no estado do Rio de Janeiro.



Além da vacinação, quais outras recomendações a SES faz para evitar a disseminação da Covid-19?



A SES recomenda o uso de máscara em locais fechados e com aglomerações, a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, o distanciamento social sempre que possível e evitar aglomerações e ambientes com ventilação inadequada. Também é importante manter a vacinação em dia, incluindo reforços e doses adicionais conforme recomendação.



O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) da Secretaria de Estado de Saúde emitiu um comunicado a todos os municípios do Estado do Rio. Quais foram as principais orientações?



O comunicado destaca que as unidades de saúde públicas e privadas devem notificar casos de síndrome gripal por meio do Sistema E-SUS Notifica. Esta medida se aplica a unidades de atenção primária, consultórios, clínicas, centros de atendimento, pronto-atendimentos e serviços em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.