Mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Nova IguaçuArquivo / Agência O Dia

Publicado 09/09/2024 08:03 | Atualizado 09/09/2024 11:25

Rio - Uma mulher foi baleada na tarde deste domingo (8), na Rodovia Presidente Dutra, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. O principal suspeito do crime é o marido dela, um policial militar.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal voltava de um passeio quando se desentendeu e a mulher desceu do carro. Em seguida, o agente, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão, atirou e fugiu.

A vítima foi socorrida por uma equipe da PRF e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com o município, ela foi atendida e já recebeu alta.

Em nota, a Polícia Militar informou que, até o momento, o suspeito não foi localizado. Segundo a corporação, a 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (3ª DPJM) foi acionada para acompanhar o caso.

Procurada, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi registrada na 48ª DP (Seropédica). De acordo com a distrital, a vítima e testemunhas serão ouvidas para esclarecer todos os fatos.