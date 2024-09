Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi responsável pelas prisões - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi responsável pelas prisõesDivulgação

Publicado 09/09/2024 13:29 | Atualizado 09/09/2024 13:53

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu Alexandre Fernandes do Nascimento e Pedro Martins de Carvalho pela morte da universitária Arielly Rodrigues Martins, de 19 anos , em março deste ano, durante um assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ambos confessaram o crime e afirmaram que utilizaram o dinheiro obtido com o roubo para tomar cerveja e fumar maconha.

Arielly foi morta no início da manhã do dia 19 de março deste ano. Ela era estagiária do Tribunal de Justiça e havia acabado de sair de casa, em São João de Meriti, em direção à faculdade, onde cursava Direito.

A vítima foi abordada pelos criminosos, que estavam em uma motocicleta. Mesmo após roubar o celular da vítima, avaliado em cerca de R$ 1.200, um dos criminosos disparou duas vezes contra a jovem, que foi atingida no pescoço. Ela chegou a ser socorrida pelos próprios pais, com a ajuda de um vizinho, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante as investigações, o comprador do telefone roubado da vítima foi preso e o aparelho, apreendido. Além dele, o receptador responsável pela venda também foi identificado e preso. Os policiais devolveram o celular aos pais da vítima. Alexandre e Pedro devem responder agora pelo crime de latrocínio - roubo seguido de morte.