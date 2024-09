Policiais federais apreenderam 13 fuzis dentro de um carro na Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Policiais federais apreenderam 13 fuzis dentro de um carro na Rodovia Presidente DutraDivulgação

Publicado 09/09/2024 18:35

Rio - Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta segunda-feira (9), transportando 13 fuzis calibre 5.56 dentro de seu carro na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no Sul Fluminense. Segundo o apurado, as armas seriam entregues no Complexo do Alemão, na Zona Norte.

A ação foi realizada por policiais federais após levantamentos de dados e de informações fornecidas pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da corporação. Segundo a Polícia Federal, o armamento estava acondicionado em duas bolsas esportivas dentro do veículo.

O homem responderá pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão, além de outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.