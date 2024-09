Princípio de incêndio foi controlado inicialmente por brigada da unidade - Reprodução

Publicado 10/09/2024 14:00 | Atualizado 10/09/2024 14:16

Rio - Um princípio de incêndio assustou funcionários e pacientes do Hospital Federal dos Servidores, na Saúde, Zona Portuária do Rio, no início da tarde desta terça-feira (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 12h47 e realiza trabalho de avaliação de riscos.



Segundo informações preliminares, o incêndio teria começado na casa de máquinas do hospital, que fica no terraço do prédio. Um grupo de funcionários da própria brigada de incêndio da unidade de saúde teria evitado que as chamas se alastrassem.

Registros do fogo compartilhados nas redes sociais mostram as chamas subindo de um ponto alto do prédio.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

*Matéria em atualização