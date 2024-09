Segundo o empresário, casa foi atingida por mais de 20 tiros - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/09/2024 10:49 | Atualizado 11/09/2024 10:52

Rio - A casa de um empresário e produtor de eventos foi alvejada, no bairro de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. O ataque teria acontecido na madrugada desta terça-feira (10), quando o imóvel foi alvo de mais de 20 disparos. Em imagens publicadas pela vítima, é possível ver que os tiros atingiram diversos cômodos, mas ninguém ficou ferido.

Em um vídeo publicado pelo produtor, é possível ver que pelo menos quatro disparos rasgaram uma cortina e outros três destruíram vidros de uma varanda e porta do que parece ser um quarto. Há ainda marcas nas paredes e teto do cômodo e de um banheiro próximo. Em seguida, a vítima desce as escadas do imóvel e mostra que a sala também foi alvejada e mais vidros acabaram estilhaçados. Ele ainda encontra um projétil no sofá. Confira abaixo.

Em publicações em seu perfil nas redes sociais, o empresário aparece em uma delegacia e depois mostra uma perícia sendo realizada em sua casa. O produtor de eventos afirmou que foi vítima de uma "covardia" e que tem sofrido ameaças. "Maior covardia o que fizeram na minha casa. Destruíram toda a minha casa. Mas irão pagar todo mal que me fizeram (...) Minha tranquilidade está sendo o desespero de 'montão'. Virei alvo de ameaças", declarou.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 34° BPM (Magé) não foi acionado para a ocorrência. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 66ª DP (Magé) e que as investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.