A Polícia Civil foi acionada e o padrasto do menino foi preso em flagrante no localDivulgação

Publicado 12/09/2024 15:45 | Atualizado 12/09/2024 18:24

Rio - Uma criança de 3 anos morreu após dar entrada em uma unidade de saúde com parada cardiorrespiratória, nesta quinta-feira (12), no Tanque, Zona Oeste. O menino possuía diversas lesões espalhadas pelo corpo e o padrasto foi preso em flagrante no local. A mãe foi detida horas depois.

Agentes da 41ª DP (Tanque) foram acionados pela direção da unidade. Segundo informações preliminares, o menino foi levado pelo padrasto, Daniel Alves Brasil, ao Centro Municipal de Saúde Jorge Bandeira de Mello, com diversas lesões no corpo. Quando a polícia chegou ao local, ele tentou fugir, mas foi detido e preso em flagrante.

Ainda conforme as investigações, o menino costumava ficar com o padrasto em casa. Testemunhas alegam que a mãe do menino, Larissa Silva Aguiar, sabia das agressões.

A direção do Centro Municipal de Saúde Jorge Bandeira de Mello informou que a vítima deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. "A equipe médica prestou atendimento, porém a criança não resistiu e, infelizmente, veio a óbito. A polícia foi acionada pela direção da unidade para investigação do caso", informa a nota.

Segundo a Polícia Civil, os dois foram presos em flagrante e vão responder por tortura com resultado morte, sem direito a fiança. O corpo da vítima vai passar por um exame de corpo de delito para atestar a causa da morte.