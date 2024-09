Fogo atingiu área de vegetação em morro às margens da Avenida Estado da Guanabara, próximo ao Canal do Morto - Reprodução

Publicado 13/09/2024 08:01 | Atualizado 13/09/2024 08:34

Rio - Um incêndio atingiu uma área de vegetação em morro no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, no fim da noite desta quinta-feira (13). A mata fica próximo à Praia do Secreto, às margens da Avenida Estado da Guanabara, que dá acesso à Prainha e Grumari.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Recreio foram acionados para o local às 19h25 e as chamas foram controladas já perto da meia noite.

O incêndio é mais um dos registrados na cidade nos últimos dias. Nesta quinta-feira, os bombeiros combatiam simultaneamente 23 pontos de fogo em áreas florestais no Estado.



Um dos pontos registrados foi no Parque das Andorinhas, no bairro de Itaipu, em Niterói, que permaneceu em chamas por mais de 12 horas. Também foram registrados entre esta quinta e sexta-feira, focos de incêndio em áreas de vegetação na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio, e na base da Pedra da Gávea.



Até o início de setembro, já haviam sido registrados 841 focos de incêndio florestais no estado. Nesse ritmo, o número poderá bater recorde negativo registrado em 2011, quando o Rio teve, ao longo de todo o ano, 972 casos.



Grupamentos dedicados



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação tem, atualmente, dois Grupamentos de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1° e 2° GSFMA), localizados no Alto da Boa Vista e no município de Magé. São unidades especializadas no atendimento a estes tipos de ocorrências, que são mais comuns neste período de estiagem, entre os meses de maio e outubro.



Nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros também ativa a Operação Extinctus, reforçando o efetivo em todo o estado com Guarnições de Combate a Incêndio Florestal (GCIFs).