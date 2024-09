Aparelhos foram recuperados e encaminhado à 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada - Divulgação / Polícia MIlitar

Aparelhos foram recuperados e encaminhado à 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registradaDivulgação / Polícia MIlitar

Publicado 13/09/2024 07:50 | Atualizado 13/09/2024 11:49

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (13), após roubar 79 aparelhos celulares de uma filial das Lojas Americanas, na Pavuna, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento na Avenida Pastor Martin Luther King quando perceberam a ação de três suspeitos saindo do estabelecimento com os produtos roubados.

Durante a abordagem, um deles foi detido e na bolsa que segurava, os policiais encontraram os celulares. Todos os aparelhos foram recuperados.

A equipe policial encaminhou o criminoso e os produtos à 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada.

Ao DIA, a Americanas informou que acionou os órgãos competentes e que a mercadoria foi recuperada. Ressaltou, ainda, que ninguém ficou ferido na ação e segue à disposição das autoridades.