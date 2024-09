Valor do pedágio da Rodovia do Aço é reduzido a partir deste sábado - Divulgação KInfra

Publicado 13/09/2024 11:03 | Atualizado 13/09/2024 11:18

Rio - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a redução no valor do pedágio da Rodovia do Aço (BR-393/RJ), que liga os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A partir de meia-noite deste sábado (14), novas tarifas serão aplicadas nas três praças de cobrança localizadas em Sapucaia (P1), Paraíba do Sul (P2) e Barra do Piraí (P3).



A via administrada pela Concessionária K-Infra Rodovia do Aço S.A. corta os seguintes municípios: Além Paraíba (MG), Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Rio das Flores, Vassouras, Barra do Piraí. Ela também cruza com a BR-116 (Via Dutra) em Volta Redonda, na região Sul Fluminense.



Luciano Lourenço, diretor da ANTT, esclareceu "a medida está em conformidade com os processos administrativos relacionados para atender ao contrato de concessão originado pelo Edital nº 007/2007 e cumpre uma série de disposições legais e administrativas, incluindo o Acórdão 1.447/2018 do Tribunal de Contas da União (TCU)".



As mudanças têm o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, conforme estipulado em contrato.





Confira as novas tarifas



Motocicletas, motonetas, bicicletas moto de até dois eixos e rodagem simples - R$1,80

Automóvel, caminhonete e furgão de até dois eixos e rodagem simples - R$3,60

Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão de até dois eixos e rodagem dupla - R$7,20

Automóvel e caminhonete com semirreboque de até três eixos e rodagem simples - R$5,40

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus de até trê eixos e rodagem dupla - R$10,80

Automóvel e caminhonete com reboque de até quatro eixos e rodagem simples - R$7,20

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque de até quatro eixos e rodagem dupla - R$14,40

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque de até cinco eixos e rodagem dupla - R$18,00

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque de até seis eixos e rodagem dupla - R$21,60