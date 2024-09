Veja fotos do histórico Manto Tupinambá que ficará exposto no Museu Nacional

Rio - Uma cerimônia na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte, marcou o retorno do Manto Tupinambá ao Brasil , nesta quinta-feira (13). O presidente Lula e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participaram da solenidade, bem como lideranças do povo Tupinambá. Desde que voltou ao país, a peça está em uma sala da Biblioteca Central do Museu Nacional, preparada para garantir sua preservação. Em 2026, o objeto sagrado será destaque na reabertura das exposições do Museu Nacional.

O Manto Tupinambá tem quase 400 anos e estava fora do país desde o meio do século XVII, depois que teria sido levado à Europa por holandeses, por volta do ano de 1644. A peça ficou no Museu Nacional da Dinamarca por 335 anos. O objeto tem cerca de 1,20 metro de altura, por 80 centímetros de largura. Considerado uma entidade sagrada pelos Tupinambá, é confeccionado (em sua maioria) com penas de guarás, mas também com plumas de papagaios, araras-azuis e amarelas.







