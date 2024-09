Estação de tratamento de água de Guandu - Divulgação / Luis Alvarenga

Estação de tratamento de água de Guandu Divulgação / Luis Alvarenga

Publicado 18/09/2024 07:40 | Atualizado 18/09/2024 08:03

Rio - A Cedae adiou para o dia 7 de novembro a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu-Lameirão. O serviço, que exige o desligamento e a interrupção da produção de água, estava programado para a próxima terça-feira (24).

manutenção já havia sido adiada devido à onda de calor intenso nas duas primeiras semanas de setembro. A vistoria teve a data alterada por conta da ausência das chuvas, que reduziu os níveis de algumas nascentes utilizadas para captação de água. Anteriormente, anas duas primeiras semanas de setembro.

A nova data foi decidida nesta terça-feira (17), em reunião do Conselho do Sistema de Fornecimento de Água (CSFA), que reúne representantes do governo do Estado, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (Agenersa), Cedae e concessionárias de saneamento.