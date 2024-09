Carreta recuperada em Realengo nesta sexta-feira (20) - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 20/09/2024 09:19 | Atualizado 20/09/2024 10:55

Rio - Em agosto deste ano, o Estado do Rio registrou um aumento significativo nos principais indicadores de roubo, conforme informações divulgadas nesta quinta-feira (19) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Dois desses índices, os de roubo de veículos e de cargas, apresentaram uma alta expressiva em comparação com o mesmo período do ano anterior.

duas carretas foram roubadas no Rio, uma em Realengo, Zona Oeste, e outra na Maré, Zona Norte. Ao todo, foram contabilizados 2.835 casos de roubo de veículos, o que corresponde a uma média de quatro ocorrências por hora. Esse número representa um crescimento de 98,5% em relação a agosto de 2023. No caso de roubo de cargas, os registros passaram de 154, no ano passado, para 327 neste ano, um aumento de 112%. Nesta sexta-feira (20),uma em Realengo, Zona Oeste, e outra na Maré, Zona Norte.

Ao analisar o período de janeiro a agosto, é possível observar um aumento de 23,3% nos roubos de veículos em comparação com os primeiros oito meses de 2023. Em contrapartida, os roubos de carga apresentaram uma queda de 24,4% no mesmo intervalo. Outros tipos de roubo também registraram crescimento em agosto, como o roubo de celulares, que subiu 28,5%, e o roubo de rua, que inclui assaltos a pedestres, celulares e em ônibus, com alta de 11,1%.

De acordo com o especialista em Segurança Pública, José Ricardo Bandeira, a falta de segurança em algumas regiões, a fragilidade de sistemas de rastreamento e a demora no atendimento das polícias facilitam a ação dos criminosos.

"As quadrilhas costumam identificar pontos da cidade onde a fiscalização é mais fraca, como estradas com pouca iluminação, áreas com grande fluxo de veículos ou locais com difícil acesso para viaturas policiais. As rotas são planejadas para levar as cargas roubadas até locais onde possam ser rapidamente descarregadas e distribuídas, como depósitos clandestinos, feiras ou até mesmo vendidas diretamente para consumidores. Fora que a existência de um mercado clandestino para produtos roubados incentiva a prática desse tipo de crime", explicou Bandeira ao DIA.

Além do aumento nos roubos, os furtos também registraram crescimento em agosto. Ao todo, foram contabilizados 14.836 furtos, englobando todos os tipos de ocorrências. Esse número representa um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o ISP registrou 14.166 casos.