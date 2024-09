Bandidos assaltam casal em Copacabana - Reprodução

Publicado 20/09/2024 09:21 | Atualizado 20/09/2024 09:42

Rio - Imagens de câmeras de segurança flagraram um casal sendo assaltado na Rua Miguel de Lemos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Na ação, um dos bandidos arrancou a aliança da mulher com os dentes. O caso aconteceu na última segunda-feira (16).



Pelo vídeo, é possível ver o momento em que dois bandidos em uma motocicleta se aproximam das vítimas. Durante abordagem, a mulher se rende e entrega os pertences, mas ainda assim é agredida com um tapa na cabeça pelo condutor do veículo. Já o homem que estava com ela tentou fugir, sendo alcançado pelo segundo criminoso.

Procurada, a Polícia Militar o 19ºBPM (Copacabana) não foi acionado para a ocorrência. "Cabe ressaltar que o policiamento está reforçado em Copacabana, inclusive, contando com o apoio da Operação Verão, iniciada no último sábado (14)", disse em nota.



A corporação reforçou ainda a importância do acionamento das equipes diante de situações flagrantes via App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia, que são de extrema importância para a condução dos procedimentos investigativos.

Outro caso

Um caso semelhante ocorreu no dia 27 de agosto na Avenida Rotary Internacionalem São Cristóvão, na Região Central. Na ocasião, um professor de 49 anos foi vítima de assalto , e um dos bandidos arrancou sua aliança também os dentes.

Os criminosos roubaram o carro da vítima, mas colidiram na traseira do veículo utilizado para abordagem, um Honda HRV, que também foi deixado no local. Segundo a PM, o grupo fugiu em outro automóvel roubado.