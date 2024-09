Mesmo com a chuva, o calor permanece na cidade do Rio - Arquivo / Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/09/2024 08:31 | Atualizado 20/09/2024 08:48

Rio - O segundo final de semana do Rock in Rio 2024, que comemora os 40 anos do festival, será com dias de calor, sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva. Para o sábado (21), o público já pode preparar a capa para se proteger e curtir os shows da noite.

Nesta sexta-feira (20), as condições do tempo estão sendo influenciadas por um sistema de alta pressão. A previsão indica que o céu varia entre claro e parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura fica entre a máxima de 33°C e a mínima de 18°C.

No sábado, o dia vai começar com sol, mas há aumento de nuvens durante o período da manhã. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas continuam elevadas e vão variar entre a máxima de 30°C e mínima de 19°C.

Já no domingo (22), início da primavera, não chove, mas o céu ainda fica parcialmente nublado, principalmente no período da tarde. Há elevação na temperatura, com máxima prevista de 31°C e mínima de 20°C.

O início da próxima semana ainda será mais quente. A segunda-feira (23) será com termômetros marcando entre 32°C e 21°C e não há previsão de chuva. E na terça-feira (24), a máxima prevista é de 33°C, enquanto a mínima é de 20°C.