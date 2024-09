Cariocas e turistas curtem dia nublado na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 11:15

Rio - A primavera, que começa neste domingo (22), terá um tempo instável durante os seus primeiros dias no Rio. Ainda entre a tarde e a noite deste sábado (21), a previsão para a despedida do inverno aponta que haverá pancadas de chuva com raios e uma forte ventania na cidade por conta das áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera e a presença de umidade.

No primeiro dia de primavera, acontecerá uma diminuição da quantidade de nuvens no céu, mas a chuva fraca ainda deve incomodar os cariocas durante o último dia de Rock in Rio. Já na segunda-feira (23), o sol volta a aparecer na cidade e, com isso, a temperatura aumenta. A máxima prevista é de 34º C e a mínima é de 20º C.

Também não deve chover na terça-feira (24) e o céu continua ensolarado, por mais que névoa apareça ao amanhecer na cidade. O cenário será parecido na quarta-feira (25), com temperatura entre 18º C e 33º C, para a primeira semana da estação das flores.