Serviço afeta bairros do Centro, Das Graças, Piam, Santo Antônio da Prata e Areia BrancaReprodução/Redes sociais

Publicado 24/09/2024 09:32

Rio - Moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tiveram o fornecimento de água tratada interrompido nesta terça-feira (24). A Águas do Rio anunciou a realização de uma manutenção preventiva no sistema de bombeamento no bairro Das Graças. A expectativa é que os agentes da concessionária concluam o serviço ainda na tarde de hoje.

A interrupção impacta áreas do Centro e dos bairros Das Graças, Piam, Santo Antônio da Prata e parte de Areia Branca. De acordo com a Águas do Rio, após a conclusão do serviço, o abastecimento nas regiões afetadas será normalizado, de forma gradativa, em 72 horas.

A falta d'água afeta ainda moradores de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. De acordo com relatos nas redes sociais, o bairro KM32 sofre sem abastacimento há cerca de três dias. "Um absurdo não termos água no KM32. Como pode isso? Três dias sem água", se queixou uma pessoa. "Cadê a água? KM32 pede socorro!", desabafou outra. Insatisfeitos, moradores da região realizaram uma manifestação na BR-465, a Rio-São Paulo, nesta segunda-feira (23). O grupo ateou fogo em objetos e uma das pistas da via precisou ser fechada. Confira abaixo.

De acordo com a concessionára, no último sábado (21), o fornecimento de água no KM32 e no bairro Prados Verdes ficou comprometido depois de obras de terceiros danificarem uma tubulação que abastece a região. A empresa informou que equipes atuaram no local e concluíram o serviço na tarde de domingo (22). Entretanto, durante a retomada do abastecimento foi detectada uma nova ocorrência, desta vez em um registro de uma rede de distribuição de água de grande porte, na Rua Santa Joana.

"Em função disso, há impactos no abastecimento do bairro. Equipes da concessionária foram mobilizadas para realizar o reparo no local", informou a Águas do Rio. A empresa reforçou que clientes podem solicitar caminhão-pipa por meio do telefone 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

