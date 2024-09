Bandidos roubaram vítimas no bairro Santa Rita - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/09/2024 13:15

Rio - Câmeras de segurança flagraram dois assaltos no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, cometidos pelos mesmos criminosos. Os casos aconteceram na noite desta segunda-feira (23), em um intervalo de pouco mais de uma hora, quando a dupla roubou pertences e dinheiro de funcionários de um estabelecimento comercial e de outras três pessoas, em frente a uma casa.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o primeiro assalto no que parece ser uma lanchonete, às 22h21. Nas imagens é possível ver um homem de camisa azul e capuz preto apontando uma arma para uma mulher atrás de um balcão, que entrega o celular. Em seguida, outras três funcionárias dão seus aparelhos para o bandido, que ainda pega dinheiro do caixa. Ao lado dele, um homem de blusa de mangas longas e bermuda pretas também coage as vítimas. Depois que eles deixam o local, uma das mulheres mostra ter ficado tremendo com ação da dupla.

Logo em seguida, às 23h29, os mesmos assaltantes aparecem rendendo um homem e duas mulheres, na frente de uma casa. O vídeo mostra um carro branco, com o porta-malas aberto, enquanto o casal está com as mãos para cima. Uma das vítimas parece tentar se esconder dentro da casa, mas o criminoso de blusa azul ordena que ela entregue o celular, enquanto aponta a arma. O bandido de roupas pretas também aparece nas imagens, revistando um deles. Confira abaixo.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 20° BPM (Mesquita) não foi acionado. Nas redes sociais, moradores lamentaram a rotina de violência na região. "Nova Iguaçu entregue ao crime. Morei muitos anos ai, mas agora nem para ver os parentes tenho vontade de ir", disse uma pessoa. "Me recuso a aceitar que Santa Rita está nesse nível, eu nasci e fui criada nesse lugar e hoje está dessa forma. Tem anos que moro em outro lugar, mas minha família ainda mora aí e não me sinto a vontade de andar nas ruas", desabafou outra. "O que está acontecendo em Nova iguaçu? Cadê nossa segurança? Ninguém faz nada, virou terra sem lei! Até quando?", lamentou mais uma.