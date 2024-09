Zagueiro do Fluminense é acusado de ameaçar um adolescente de 15 anos - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 25/09/2024 13:11 | Atualizado 25/09/2024 14:00

Rio - O jogador Felipe Melo está sendo investigado por ameaçar um adolescente em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste. O zagueiro do Fluminense foi acusado de intimidar e gritar com o jovem, de 15 anos, após ele dizer que era botafoguense. O episódio teria acontecido no domingo (22).

Procurada pelo DIA, a assessoria do atleta afirmou que ele está concentrado para o jogo da Libertadores desta quarta-feira (25), contra o Atlético-MG, e vai esclarecer o episódio somente depois. No entanto, o jogador adiantou que os fatos narrados não são verídicos e que vai tomar providências jurídicas cabíveis.



Já o Fluminense informou que não vai se pronunciar a respeito do caso.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca) nesta terça-feira (24). A corporação informou que os envolvidos serão ouvidos para esclarecer os fatos.

No dia anterior à suposta ameaça, o Fluminense enfrentou o Botafogo no Maracanã e perdeu por 1 a 0, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi feito por Luiz Henrique, que aproveitou uma falha defensiva de Felipe Melo.