Estrutura da marquise de posto de gasolina na Freguesia desaba - Marco Moreira / Agência O Dia

Publicado 28/09/2024 13:13

Rio - Parte do teto de um posto de gasolina desabou, na madrugada deste sábado (28), na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Um carro que estava abastecendo no momento em que a estrutura cedeu foi atingido. O incidente, porém, não deixou feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Jacarepaguá foram acionados por volta de 1h24 para atuar na ocorrência, que aconteceu na Rua Comandante Rubens Silva, perto da esquina com a Rua Tirol, local de grande movimento de pessoas e veículos.

Ainda de acordo com a corporação, o local foi isolado. A Defesa Civil Municipal apura as causas do incidente, que até o momento são desconhecidas.