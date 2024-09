Revólver, munições e celulares foram apreendidos pela PM - Reprodução / @pmerj

Publicado 29/09/2024 07:58

Rio - Um homem foi preso com um revólver carregado durante uma abordagem da Polícia Militar no final da noite deste sábado (28), no Porto Novo, São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Segundo informações da PM, militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento na Rua Zilda Quintão quando abordaram o rapaz, que estava em uma moto junto com um comparsa. O parceiro, no entanto, conseguiu fugir.

O preso não teve a identidade revelada. Ainda de acordo com a corporação, a arma e dois celulares foram apreendidos.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).