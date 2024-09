Moto utilizada para fazer as 'entregas' foi apreendida - Reprodução / @pmerj

Moto utilizada para fazer as 'entregas' foi apreendidaReprodução / @pmerj

Publicado 29/09/2024 08:56 | Atualizado 29/09/2024 09:01

Rio - Policiais militares prenderam em flagrante, na noite deste sábado (28), um homem que fazia "delivery" de drogas. Ele foi abordado na Avenida Santa Cruz, altura de Santíssimo, na Zona Oeste.

De acordo com a PM, o criminoso estava trafegando pela via quando militares do 40º BPM (Campo Grande) realizaram a abordagem. Durante a revista, uma droga foi encontrada dentro de uma embalagem de delivery.

Além do entorpecente, a moto utilizada para as entregas foi apreendida, juntamente com dinheiro em espécie e um celular. Não há informações, no entanto, sobre o tipo de droga encontrada.

O homem não teve a identidade revelada. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).