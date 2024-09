Homem foi preso em casa, em Queimados, na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 30/09/2024 09:51 | Atualizado 30/09/2024 09:56

Rio - A Polícia Civil prendeu, no último sábado (28), um homem acusado de aplicar golpes relacionados a ofertas de emprego. Segundo as investigações, Marcelo Baiense Varges prometia vagas em empresas com salários de até R$ 15 mil, mas exigia que os candidatos pagassem por um curso supostamente necessário, o que era mentira. O estelionatário foi localizado em Queimados, na Baixada Fluminense.

A polícia ressaltou que algumas vítimas chegaram a adquirir empréstimos para pagar a inscrição do suposto curso. Segundo a corporação, os principais alvos do criminoso eram pessoas desempregadas. Ele possui 26 anotações criminais por estelionato e chegou a ficar preso por sete anos em 2010.

"Ele oferecia vagas a pessoas que estavam desempregadas sendo sempre ótimos empregos, em empresas públicas, grandes empresas e estatais, com salário de R$ 15 mil e para que a pessoa pudesse garantir essa vaga, ele solicitava valores para matricular essa pessoa em um curso que daria acesso a essa vaga. Então, muitas pessoas que estavam desempregadas contraiam empréstimos bancários para dar o dinheiro a ele e o golpista embolsava esse dinheiro e não havia nenhuma vaga de emprego", explicou o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana).



Contra ele, haviam dois mandados de prisão em aberto pelo mesmo crime. Durante a ação, montada por agentes da 12ª DP (Copacabana), Marcelo tentou fugir. A Civil informou que, em outras duas ocasiões, ele conseguiu escapar por uma área de mata atrás da residência. O criminoso acompanhava a ação dos policiais através câmeras de segurança instaladas na região. "Desde 2005, ele vem praticando diversos tipos de crime, ele já possui quatro condenações pelo crime de roubo e também por estelionato. Diante disso, fizemos uma diligência com viatura descaracterizada e posicionamos a equipe. Ele chegou a tentar fugir por trás, mas a casa estava cercada", ressaltou Lages.