Animal no parapeito do prédio carregando a embalagem com um bolo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/09/2024 11:47 | Atualizado 30/09/2024 11:49

Rio - Um macaco-prego foi flagrado roubando um bolo de chocolate de um apartamento na Gávea, na Zona Sul, no último sábado (28). Nas imagens registradas por um morador, o animal aparece no parapeito do corredor do prédio, segurando o bolo ainda dentro da embalagem. A cena inusitada chamou a atenção dos vizinhos e circulou rapidamente nas redes sociais.

No vídeo, o animal ainda para e tenta abrir a caixa, mas desiste e vai até uma árvore, onde outro macaco o aguarda. O morador que filmou a cena brincou com a situação, afirmando que "alguém vai ficar sem bolo"

O macaco-prego costuma viver em regiões de Mata Atlântica e está constantemente em busca de alimentos, além de frequentemente interagir em ambientes urbanos, embora essa convivência represente riscos para a espécie.

Nas redes sociais, internautas também se divertiram com o fato inusitado. "A pessoa deve estar querendo saber até agora o que aconteceu com o bolo", comentou um. "Muito fofos. Inteligentíssimos. Só faltou o café pra comer com o bolinho", brincou outro, fazendo referência à esperteza do macaco-prego.